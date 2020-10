Music: Kate Hudson nella prima foto del primo film di Sia

News Cinema

La popstar australiana Sia debutta dietro alla macchina da presa con il musical Music, che vede protagoniste Kate Hudson e Maddie Ziegler nel ruolo di due sorellastre.

Sia Kate Isobelle Furler, conosciuta semplicemente come Sia, debutta nella regia di un lungometraggio, e come genere sceglie naturalmente il musical, a cui dà un titolo anch'esso prevedibile: Music. La popstar australiana, però, non racconta la scena musicale contemporanea né la storia di una cantante, preferendo puntare la propria attenzione sul complicato rapporto fra due sorelle.

Protagonista di Music è la graziosa Kate Hudson, che interpreta una donna indipendente e anticonformista che deve prendersi cura della sorellastra. Quest'ultima è interpretata da Maddie Ziegler, attrice, modella e ballerina che è apparsa in una serie di video di Sia e che vedremo nel West Side Story di Steven Spielberg. Completano il cast Juliette Lewis, Hector Elizondo, Leslie Odom Jr. e Mary Kay Place. Del film, che contiene la canzone di Sia "Together" più 10 brani da lei composti ed eseguiti dal cast, è appena stata diffusa la prima foto ufficiale. Kate Hudson e Maddie Ziegler sono molto belle, la prima con i capelli cortissimi e la seconda con l'aria sognante. La fotografia è calda e si vede un bel microfono squisitamente old fashion.

Music: la trama del film

Non sappiamo quando Music arriverà nelle sale USA, ma conosciamo la trama del film, di cui Sia ha anche scritto il copione insieme a Dallas Clayton, sceneggiatore, illustratore e autore di libri per bambini, nonché ex compagno di Shannyn Sossamon e padre del suo primo figlio.

Music narra la disavventura di Zu (Kate Hudson), uno spirito libero che ha preso le distanze dalla famiglia. Il destino la porta ad essere l'unica persona che può occuparsi della sorellastra Music (Maddie Ziegler), una ragazza autistica di cui prima si prendeva cura amorevolmente la nonna. Con un passato segnato da diverse dipendenze, Zu riesce a malapena a badare a se stessa e fa fatica ad accettare la sua nuova responsabilità. Ma Music è benvoluta da tutto il quartiere e Zu si rende conto che ogni ostacolo può essere superato se si riesce a chiedere aiuto agli altri, soprattutto al vicino di casa Elbo (Leslie Odom Jr.).