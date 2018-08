Museo: il trailer dell'heist movie con Gael Garcia Bernal

Allo scorso Festival di Berlino ha vinto l'Orso d'Argento per la migliore sceneggiatura, una sceneggiatura ispirata a una storia vera che ci riporta agli anni '80, a un'idea folle concepita nella notte di Natale e realizzata a dispetto di tutto e tutti. Parliamo dell'heist-movie con Gael Garcia Bernal Museo, diretto dal regista messicano Alonso Ruizpalacios, che sempre a Berlino, nel 2014, si è aggiudicato il premio per la miglior opera prima con Güeros.

Protagonisti di Museo sono due trentenni che non riescono a finire l'università, vivono ancora a casa con i genitori e amano i Pink Floyd e il Cubo di Rubik. Per dare una svolta alla propria vita e far soldi, decidono di rubare dal Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico una serie di manufatti. Accato a Bernal, nel film ci sono Leonardo Ortizgris (nel ruolo dell'altro ladruncolo) e Alfredo Castro (nella parte del padre del personaggio di Bernal). Il ritmo è scoppiettante e non manca la giusta dose di comicità, come si capisce dal trailer originale appena diffuso.

Di Museo potete leggere la recensione scritta dal nostro Mauro Donzelli. Il film uscirà nelle sale italiane il 20 settembre distribuito da I Wonder Pictures.