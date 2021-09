Muppets Haunted Mansion: Gonzo e Pepe il Re dei Gamberi alle prese con i fantasmi nel trailer del film

News Cinema

Arriverà su Disney+ l'8 ottobre Muppets Haunted Mansion, nel quale i Muppet devono trascorrere la notte di Halloween in una casa stregata. Con loro Darren Criss e Taraji P. Henson. Del film è stato diffuso il trailer.

Reggetevi forte: i simpatici e meravigliosi Muppet stanno per tornare a imperversare in un film. Si tratta di Muppets Haunted Mansion e, come suggerisce il titolo, si parla di case piene di fantasmi e di Halloween, e infatti le creature nate dalla fantasia di Jim Henson devono trascorrere la notte del 31 ottobre in una casa stregata senza morire di paura. Ovviamente non sarà affatto facile, come si vede dall'avventuroso e colorato trailer del film, che denota grande cura per gli effetti speciali e tanto divertimento.

Insieme ai Muppet ci sono nel film diversi attori: Will Arnett, Yvette Nicole Brown, Darren Criss e Taraji P. Henson. Inoltre, come da tradizione, non mancheranno le canzoni, per la precisione tre brani originali ("Rest in Peace", "Life Hereafter" e "Tie the Knot Tango") più una cover di "Dancing in the Moonlight".

E veniamo alla trama dettagliata di Muppets Haunted Mansion, in cui Gonzo, che ne ha viste davvero tante, si ritrova a vivere l'esperienza più terrorizzante della sua esistenza insieme a Pepe il Re dei Gamberi: trascorrere appunto la notte di Halloween in una casa stregata. Nella sinistra dimora, come si vede dal trailer, i due incontreranno i fantasmi dei Muppet e una Miss Piggy prigioniera di una sfera di cristallo. Il film debutterà su Disney+ il prossimo 8 ottobre.