Munich: Jeremy Irons protagonista dell'adattamento Netflix del bestseller di Robert Harris

Ambientato nel 1938, durante le febbrili trattative fra le potenze europee per non entrare in guerra, Munich è l'ennesimo gioiello dello scrittore Robert Harris, che viene ora adattato per Netflix con protagonista Jeremy Irons.

Da molti anni uno dei più amati e capaci scrittori di narrativa di spionaggio e thriller, Robert Harris è ormai stabilmente uno degli autori più apprezzati anche dal cinema, specie dopo il successo di due adattamenti di suoi lavori portati sul grande schermo da Roman Polanski: L’uomo nell’ombra e L’ufficiale e la spia. Sarà Netflix ha continuare con questa tendenza, con una versione di Munich, bestseller pubblicato nel 2017 dallo scrittore britannico, che vedrà come protagonista Jeremy Irons.

Il film è ambientato nell’autunno cruciale del 1938, mentre l’Europa è sull’orlo della guerra. Adolf Hitler si prepara a invadere la Cecoslovacchia e il governo britannico di Neville Chamberlain cerca disperatamente una soluzione pacifica. Mentre la tensione sale, un funzionario inglese, Hugh Legat, e un diplomatico tedesco, Paul von Hartmann, viaggiano a Monaco per la conferenza organizzata d’urgenza per mantenere la pace. I negoziati si avviano e i due, vecchi amici, si trovano al centro di una rete di sotterfugi politici e di un pericolo sempre più concreto.

Irons interpreta Chamberlain, mentre Legat sarà George McKay, uno dei protagonisti di 1917 di Sam Mendes. Nel cast anche Jannis Niehwohner, Liv Lisa Fries (Babylon Berlin), Erin Doherty (The Crown), Sandra Huller, August Diehl, mente Hitler sarà Martin Wuttke, proprio come in Bastardi senza gloria. L’adattamento è scritto da Ben Power, per la regia di Christian Schwochow, già dietro la macchina da presa in alcuni episodi di The Crown.

“È bello vedere un attore della statura di Jeremy Irons interpretare Neville Chamberlain”, ha detto Harris, “sarà la prima volta in cui un film va oltre il culto di Winston Churchill e prova a mostrare Chamberlain in una luce più empatica”. Le riprese sono in corso in Germania, prima di spostarsi in Gran Bretagna. Netflix distribuirà il film nel 2021.