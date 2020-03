Munich: il film da vedere e commentare insieme oggi con SimulWatch

News Cinema

Un grande film di Steven Spielberg, che racconta la vera storia della vendetta israeliana nei confronti di chi aveva ordito il massacro delle Olimpiadi di Monaco del 1972. Appuntamento su SimulWatch oggi alle ore 21.

Con la visione condivisa del giorno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente negli store online, oggi parlaimo di storie realmente accadute: il film che vi proponiamo è infatti Munich, diretto da Steven Spielberg nel 2005.

L'appuntamento per vedere tutti insieme il film e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi lunedì 23 marzo alle ore 21.

Subito dopo aver diretto il fantascientifico La guerra dei mondi, Spielberg decise di affrontare un progetto che, al contrario, aveva invece i piedi ben piantati nella realtà. Tratto da un libro di George Jonas intitolato "Vendetta", Munich racconta della vera operazione clandistina portata avanti dal Mossad e dal governo israeliano per punire tutti coloro che era ritenuti partecipanti, mandanti o responsabili del massacro avvenuto durante le Olimpiadi di Monaco nel 1972, quando un commando palestinese sequestrò e poi uccise undici atleti della squadra olimpica di Israele.

Sceneggiato da Tony Kushner e Eric Roth, il film vede protagonista Eric Bana, affiancato da attori come Daniel Craig, Geoffrey Rush, Mathieu Kassovitz, Hanns Zischler, Ciarán Hinds, Mathieu Amalric, Michael Lonsdale e anche Valeria Bruni Tedeschi.

Candidato a cinque Premi Oscar e a tre Golden Globe, Munich è uno dei più sottovalutati tra i film di un grandissimo regista come Spielberg.





