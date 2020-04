Mulholland Drive in principio doveva essere uno spin-off per la TV di Twin Peaks!

News Cinema

Lo ha rivelato Mark Frost, co-creator dell'iconico show.

Come noto Mark Frost è insieme a David Lynch il co-creator di Twin Peaks, una delle serie televisive più famose dei nostri tempi. L’autore nel corso degli anni ha espanso l’universo dello show attraverso la pubblicazione di vari romanzi e avrebbe potuto farlo ancor di più se la ABC avesse dato il via libera a uno spin-off che lui e lo stesso Lynch avevano proposto.

Il titolo del progetto? Mulholland Drive.

Ecco com’è andata secondo lo stesso Frost: “Io e David volevamo raccontare una storia incentrata su Audrey Horne, il personaggio interpretato da Sherilyn Fenn. Ho vissuto in quella strada per molti anni e lo considero un gran titolo. Volevamo raccontare una Audrey libera di girare per Hollywood in una sorta di noir. Eravamo ai primi colloqui, l’idea pian piano perse consistenza, mentre sei anni dopo venni a sapere che il canale aveva ordinato un pilot a David.”

Tale pilot di Lynch aveva mantenuto la stessa storia di Audrey Horne ma cambiato l’identità della protagonista, tagliando ogni ponte con Twin Peaks. Alla fine la ABC rinunciò definitivamente al progetto, il che si trasformò nel 2001 nel film che ha lanciato la carriera di Naomi Watts e regalato a David Lynch la nomination all’Oscar e il premio per la miglior regia al Festival di Cannes (ex-aequo con i fratelli Coen per L’uomo che non c’’era).

Frost ha dichiarato di capire la mossa di David Lynch: “Forse perché Twin Peaks scoppiò dopo solo due stagioni, non c’era molto interesse a girare uno spin-off. Non ero coinvolto, e francamente a quel punto avevo bisogno di una pausa dalla collaborazione con Lynch.” A buon intenditore…