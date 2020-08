News Cinema

Mulan: un nuovo trailer con scene inedite prima dell'uscita americana su Disney+

Daniela Catelli di 13 agosto 2020

Anche se in Cina è prevista l'uscita al cinema, Mulan in live action in America e forse anche altrove arriverà in digitale il 4 settembre su Disney+ e per l'occasione è stato diffuso un nuovo trailer.

Il 4 settembre (con qualche eccezione, di cui al momento conosciamo la Cina) Mulan arriverà su Disney+, saltando l'uscita al cinema a causa della pandemia che purtroppo sta mietendo ancora migliaia di vittime in tutto il mondo. È un vero peccato, perché il remake in live action diretto da Niki Caro e dedicato alla mitica guerriera, interpretata nel film da Liu Yifei, promette di essere spettacolare. Con l'occasione la Disney ha diffuso un ultimo trailer, con scene inedite di combattimento, che potete vedere qua sotto. In America per vedere Mulan gli abbonati di Disney+ pagheranno 30 dollari. Speriamo ancora che in Italia e in altri paesi, con le debite precauzioni, possiamo vederlo in sala.

