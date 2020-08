Mulan trasloca in streaming su Disney+ ma a pagamento

News Cinema

Decisione estrema della Disney, che sposta il remake di Mulan sulla sua piattaforma di streaming, ma non per tutti i paesi e con una modalità inedita.

Alla fine è successo ciò che era nell'aria, perché la Disney ha preso una decisione alquanto estrema sul remake di Mulan, la cui uscita cinematografica è stata più volte rimandata a causa della pandemia: Mulan arriverà negli Usa in streaming su Disney+ dal 4 settembre, seppur con modalità inedite per il servizio. Non sarà infatti compreso nel prezzo dell'abbonamento, ma il noleggio costerà 29.99 dollari: un prezzo non esattamente popolare per usufruire del film solo per pochi giorni, eppure dettato da una situazione difficile, visto che il budget del kolossal di Niki Caro si aggira sui 200 milioni di dollari ed evidentemente non ci si può permettere di farlo rientrare nel forfait mensile / annuale. L'idea sarebbe quella di proporre Mulan dal 4 settembre su Disney+ nei paesi in cui il servizio è attivo, quindi deduciamo che l'Italia dovrebbe essere inclusa nell'iniziativa, ma attendiamo conferme. Nelle altre nazioni invece il lungometraggio potrebbe essere proposto in sala, ma secondo alcune voci non si starebbe escludendo un'uscita combinata streaming-cinema per alcuni territori. Va sottolineato che questa è una procedura sperimentale e d'emergenza, come ha confermato agli investitori Bob Chapek, il presidente della Disney:

Siamo fortunati, possiamo portare il film sulla nostra piattaforma per i nostri utenti, ma Mulan è un'eccezione, non va considerato un nuovo modello di distribuzione per noi. Mulan fa storia a sè. Detto questo, troviamo molto interessante offrire un accesso in anteprima a 29.99 dollari e vedere cosa succede, sia per la crescita degli abbonati in generale, sia per il numero di effettivi noleggi su Disney+. Possiamo testare praticamente qualsiasi formula avendo la nostra piattaforma... avremo la possibilità di capire qualcosa.