Mulan: sono ufficialmente iniziate le riprese del film in live action della Disney

Sono ufficialmente iniziate le riprese del film Disney Mulan, rivisitazione in live action del lungometraggio d'animazione prodotto dallo studio nel 1998. Il film sarà girato in diverse location in Nuova Zelanda e in Cina, e arriverà nelle sale nel 2020.



Liu Yifei (l'attrice vista in Il Regno Proibito e Once Upon a Time) è stata scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan a seguito di un processo di casting durato un anno. Il cast del film comprende inoltre Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee, Yoson An (in questi giorni al cinema in Shark - Il Primo Squalo), Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei , Nelson Lee e Chum Ehelepola, con la partecipazione di Gong Li e Jet Li.

Mulan narra l’epica avventura di una intrepida giovane donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dall’attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica, determinata e agile. Quando l’Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell'Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina.



Il film è diretto da Niki Caro a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa & Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea - Le Origini di Moby Dick) e Elizabeth Martin & Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema narrativo La Ballata di Mulan.