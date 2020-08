Mulan non solo a pagamento su Disney+: quando sarà disponibile compreso nell'abbonamento?

News Cinema

Il remake di Mulan arriva sul servizio di streaming Disney+ per 21.99 euro in anteprima dal 4 settembre, ma ecco secondo alcune voci quando sarà disponibile per tutti senza costi aggiuntivi.

Sappiamo che dal 4 settembre il remake di Mulan diretto da Niki Caro e interpretato da Liu Yifei sarà disponibile in streaming su Disney+, ma per un costo di 21.99 euro extra-abbonamento, identificati come "Accesso VIP". Vi avevamo già spiegato infatti che la Disney mirava a rendere il film disponibile per tutti su Disney+ in un secondo momento, senza costi aggiuntivi e compreso nell'abbonamento mensile o annuale. Ebbene, stando a una pagina di preorder subito rimossa nel weekend sul Disney+ americano, pare che il nuovo Mulan potrebbe essere sbloccato per tutti il 4 dicembre, quando il periodo di "anteprima a pagamento" di tre mesi terminerà.

