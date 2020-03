Mulan, nel remake una sorella al posto della nonna, le ragioni della modifica

News Cinema

Il producer Jason Reed spiega perché nel remake di Mulan la figura di una sorella ha sostituito nonna Fa.

In attesa della sua uscita nelle sale italiane il 26 marzo (si spera), il remake di Mulan diretto da Niki Caro sta già facendo parlare di sè per le libertà che si prende rispetto al materiale "originale": usiamo le virgolette perché in realtà, lo ricordiamo, anche il cartoon Mulan del 1998 era un'assai libera rivisitazione del poema La ballata di Mulan, foriero nei secoli dell'importante leggenda cinese. Vi avevamo già parlato del trattamento del "nuovo" Li Shang (di fatto sdoppiato in due personaggi), questa volta vi parliamo della sparizione di nonna Fa (nella versione italiana del cartoon doppiata da Lina Wertmuller!), sostituita da un nuovo personaggio: una sorella. A differenza di Mulan, sin da quando sono piccole, questa sorella si comporta come si addice a una donna, in tutto e per tutto. Ecco come il producer Jason Reed ha giustificato la scelta a Cinemablend.

"Mostriamo il contrasto, Mulan è una donna che esce davvero dai normali confini, ci sono due diversi approcci all'esistenza, come sorelle sono entrambe molto legate e c'è amicizia, ma c'è un contrasto tra loro. Almeno per me, ci aiuta a illustrare cosa ci sia di interessante e unico in Mulan".