Mulan negli USA sarà il primo kolossal al cinema battendo Tenet sul tempo?

News Cinema

Stando alle date, il remake di Mulan potrebbe arrivare nelle sale americane prima di Tenet di Christopher Nolan, se le uscite non cambiano di nuovo.

Anche se il mondo del cinema guarda all'uscita del Tenet di Christopher Nolan, programmato nei cinema americani per il 31 luglio, come apripista di un ritorno in sala dopo il lockdown, in realtà negli USA potrebbe essere un altro kolossal a riaprire le danze: il remake di Mulan infatti è rimasto collocato il 24 luglio, quindi una settimana prima di Tenet, dopo che quest'ultimo è slittato di due, qualche giorno fa. Rimane da verificare se la Disney confermerà questa decisione, presa in realtà in piena emergenza: la major si troverebbe così a sperimentare l'impatto di un film ad alto budget sui cinema a ingressi contingentati, con parte della popolazione ancora titubante.

Tempo fa si era persino vociferato che Mulan potesse avviarsi verso Disney+, il servizio di streaming proprietario, com'è successo ad Artemis Fowl (dal 12 giugno già disponibile sulla piattaforma), ma non è mai arrivata conferma di un simile dirottamento e tutto fa pensare al contrario: il film diretto da Niki Caro e interpretato da Liu Yifei è uno spettacolo che punta al grande respiro della sala.

Ricordiamo che il nuovo Mulan non si pone come un remake copia-carbone stile Il re leone, ma torna alle origini della leggenda: non è un musical, cambia alcuni elementi della storia e non presenta come comprimario il draghetto Mushu. In altre parole, si propone come un film più indipendente dalla nostalgia del prototipo. Non si hanno al momento notizie chiare sulle date d'uscita italiane. Leggi anche Mulan: Niki Caro ci parla delle scene d’azione epiche e l’intimità della versione live action del classico Disney Leggi anche Mulan, la modifica di Li Shang al tempo del MeToo Mulan: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Mulan, la modifica di Li Shang al tempo del MeToo Leggi anche