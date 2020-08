Mulan: in Cina il film esce in sala

News Cinema

La Disney, che in diversi paesi ha deciso di far debuttare la versione in live action di Mulan direttamente su Disney +, ha confermato che in Cina il film arriverà direttamente nei cinema.

Torniamo a parlare di Mulan, che non dappertutto arriverà direttamente in streaming sulla piattaforma Disney +. La Disney ha infatti confermato che il remake con attori in carne ed ossa dell'omonimo film d'animazione del 1998 uscirà nei cinema della Cina. La notizia è certa e un portavoce dello Studio ha annunciato felicemente: "I fiori di magnolia non deluderanno le aspettative e arriveranno come promesso (…) I cinema stanno per fiorire".

Nessuna data è stata fissata e, se le condizioni lo permetteranno, Mulan raggiungerà il grande schermo anche altrove. Come vi abbiamo raccontato qualche tempo fa, l'idea della Casa di Topolino è proporre il film di Niki Caro con Liu Yifei dal 4 settembre, appunto su Disney +, nei paesi in cui il servizio è disponibile, per la modica cifra di 29.99 dollari. Accadrà in America, ad esempio, e in Inghilterra (e in Italia). Laddove il Covid-19 non imperversa più di tanto, non si starebbe escludendo un uscita combinata streaming-cinema.