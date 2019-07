Mulan, il trailer visto 175 milioni di volte in 24 ore, ma ai fan manca Mushu

News Cinema

E' il secondo trailer più visto di un adattamento in live-action, dopo quello del Re Leone.

Il trailer di Mulan, remake in live action a firma Niki Caro del 36° classico del canone ufficiale Disney, è stato visto 175 milioni di volte in 24 ore. Risulta il secondo più visto nell'ambito di questi rifacimenti, dopo il boom delle 224 milioni di visualizzazioni per quello del Re Leone (nelle sale il 21 agosto). In particolare, pare che ben 52 milioni di view per Mulan siano arrivate dalla Cina, dove la ballata del VI secolo è parte da sempre della cultura nazionale, tanto che l'originale Mulan (1998) di Tony Bancroft & Barry Cook ricevette una distribuzione limitata cinese, in un periodo in cui quel mercato per Hollywood era off-limits. Non lo è più, quindi le premesse per un grande successo internazionale ci sono tutte.



Mulan: Teaser Trailer Italiano del Film - HD



Come accade da sempre per questi remake, i fan scattano sul piede di guerra quando notano il mancato rispetto dell'opera originale. Esaminando le reazioni della rete (qui embeddiamo quella di Kevin Smith, portavoce dei nerd di tutto il mondo), ci si lamenta dell'assenza del draghetto Mushu in primis, della componente musical rifiutata e di un partner differente (Chen Honghui invece di Li Shang). In altre parole, il nuovo Mulan sembrerebbe precipitare come questi altri remake nel Comma 22: lo fai perché ti appelli alla nostalgia del vecchio film, ma se non lo rifai uguale i fan lo rifiutano in nome del vecchio film. Verrebbe da dire: è una battaglia persa in partenza, se non fosse che l'accoglienza al recente Aladdin ridimensiona se non dissolve le reazioni social, con 923 (!) milioni di dollari raccolti in tutto il mondo.

Mulan arriverà in sala nella primavera del 2020.