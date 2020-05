Mulan, il remake ancora previsto per luglio nelle sale

News Cinema

Il neopresidente Disney Bob Chapek si mostra ottimista riguardo all'uscita di Mulan, ai microfoni della CNBC.

Il remake di Mulan della Disney, diretto da Niki Caro e interpretato da Liu Yifei, dovrebbe arrivare nelle sale il 24 luglio 2020, almeno negli Stati Uniti. Il neopresidente Disney Bob Chapek ha dichiarato ai microfoni della CNCBC: "Alla Disney siamo un gruppetto di ottimisti, penso sia una buona data per questo titolo. Devi trovare un equilibrio tra le ansie della gente nell'uscire e la richiesta latente [di nuove uscite]". Il Mulan 2.0 è stato una delle prime importanti uscite compromesse dall'emergenza Covid-19: in Italia e nel resto del mondo sarebbe dovuto arrivare a fine marzo, ma naturalmente è saltato tutto. S'intende che, anche se il film dovesse effettivamente uscire negli Usa a fine luglio, le date negli altri paesi (e quindi anche in Italia) andranno adattate alle disposizioni dei singoli Stati riguardanti la convivenza col Coronavirus.