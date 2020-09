Mulan, ecco perché manca Mushu dal remake, solo per ora a pagamento

News Cinema

Il remake di Mulan è disponibile a pagamento in streaming su Disney+, ma manca Mushu: la regista spiega perché, mentre vi diciamo quando sarà visionabile dagli abbonati senza costi aggiuntivi.

Il remake di Mulan è già disponibile in streaming su Disney+, tramite l'Accesso VIP che richiede un pagamento aggiuntivo di 21.99 euro oltre al costo della sottoscrizione, anche se il film sarà visionabile da tutti dal 4 dicembre, terminato il periodo di anteprima: affligge però tutti i fan del cartoon originale da mesi l'assenza del draghetto Mushu, un tempo spalla della protagonista. La regista del film dal vivo, Niki Caro, è stata chiamata da USA Today a spiegare questa "mancanza". Ecco le sue parole:

Mushu, per quanto sia un personaggio amato nella versione animata, era il confidente di Mulan, ma una delle ragioni per rifare il film dal vero era abbracciare il realismo del suo viaggio, doveva stabilire quei rapporti con i suoi commilitoni. C'era un bel po' di lavoro da fare da quel punto di vista.

