Mulan e New Mutants posticipati dalla Disney, che chiude anche Disneyland per la sesta volta in sessant'anni

Rimandati per Coronavirus: Mulan era previsto in sala il 26 marzo, New Mutants il 2 aprile. Per ora non ci sono nuove date d'uscita. E' la sesta volta che la Disneyland originale chiude.

Era prevedibile, si aspettava solo la conferma: la Disney ha rimandato nel mondo le uscite di Mulan e The New Mutants, originariamente previsti nel nostro paese rispettivamente il 26 marzo e il 2 aprile. Ora che il Coronavirus è ufficialmente pandemia, la major ha anche chiuso la Disneyland originale in California, un evento che ha una forte portata simbolica per gli Americani, avendo solo altri cinque precedenti in 65 anni di attività: successe solo quando fu ucciso Kennedy nel 1963, per una rivolta contro la guerra del Vietnam nel 1970, per una tempesta di neve nel 1987, per un'ispezione post-terremoto nel 1994 e nel settembre 2001.

Per Mulan in particolare, la chiusura attuale del mercato cinematografico cinese ha se possibile pesato ancora di più sulla decisione scontata, visto che il remake è stato concepito anche per quell'ormai lucrativo bacino di spettatori. The New Mutants invece doveva uscire già nel 2018, non fa che trascinarsi: si può dire che il film di Josh Boone non è proprio nato con la camicia...

Ecco come la regista di Mulan, Niki Caro, ha accompagnato la notizia della decisione:

Siamo troppo entusiasti di condividere questo film col mondo, ma date le circostanze in costante evoluzione che stiamo tutti vivendo, sfortunatamente, al momento dobbiamo rimandare l'uscita mondiale di Mulan. Siamo vicini a tutti quelli che nel mondo sono colpiti dal virus, e speriamo che lo spirito combattente di Mulan continui a ispirare quelli che lavorano duramente per mantenerci al sicuro.