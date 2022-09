Mufasa, novità sul prequel del Re Leone dal regista

News Cinema

Sappiamo che Mufasa - The Lion King, il prequel del Re Leone, ci aspetta al cinema nel luglio 2024: sapevamo qualcosa della sua impostazione narrativa, ma qualcosa di meno del suo spirito. Il regista Barry Jenkins ci viene in aiuto con le dichiarazioni rilasciate a Entertainment Weekly. A cosa punta quest'operazione prequel?

Mufasa - The Lion King, i temi del prequel del Re Leone

Entertainment Weekly aveva intercettato il regista Barry Jenkins durante la presentazione di Mufasa - The Lion King all'ultimo D23. La storia vede Rafiki, Timon e Pumbaa raccontare la storia di Mufasa a un cucciolo di leone: come ha fatto Mufasa a diventare il re delle Terre del Branco? Lo spirito "filosofico" di questo progetto, per Jenkins, si trova proprio lì. Dice:

Mufasa è il re, il più grande re che le Terre del Branco abbiano mai visto, e immagini che sia stato quello perché lui è così e basta. Secondo me lo studio e Jeff Nathanson, che ha scritto il copione, hanno fatto un gran lavoro nell'esplorare come una persona riesca a diventare grande, come riesca a diventare una figura mitica da guardare come esempio.

Barry Jenkins è poi entrato più nel dettaglio di quello che vedremo, nei limiti di una campagna promozionale che non è ancora davvero partita. Ha aggiunto:

Direi che vi aspettano molti volti familiari. È un prequel, sono tutti gli stessi personaggi, ma vi racconteremo come sono diventati chi sono. Stiamo andando letteralmente all'indietro. Torneremo indietro nel tempo per molti di questi personaggi. Saremo anche nel presente, ma torneremo indietro per dirvi chi siano stati. [...] E aspettatevi pure numeri musicali, numeri musicali davvero splendidi, direi.