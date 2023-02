MUBI: le novità di marzo della piattaforma streaming dedicata al cinema d'autore e di qualità

News Cinema

Tra gli inediti si segnala il film con la candidata all'Oscar Andrea Riseborough Please Baby Please Baby, ma in arrivo ci sono anche un corto di Alice Rohrwacher, Sull'infinitezza di Roy Andersson, The Road di John Hillcoat e molto altro ancora.

Anche per il marzo 2023 l'offerta di MUBI, piattaforma streaming dedicata al cinema d'autore e di qualità, si arricchisce di titoli di grande interesse.

Dal 31 del mese sarà ad esempio disponibile un film inedito interpretato dalla candidata al premio Oscar Andrea Riseborough che si intitola Please Baby Please: diretto da Amanda Kramer, e con nel cast anche Demi Moore, il film è un divertente pastiche a tinte fluo tra musical e commedia che si interroga su identità di genere e relazioni di ogni tipo.

Come Please Baby Please, anche One Way or Another è una distribuzione MUBI: in questo caso si tratta di cinema classico, un dramma romantico diretto da Sara Gómez nel 1974 che è ambientato nella Cuba post rivoluzione del ‘59, in cui riprese in stile documentaristico si mescolano con una storia di finzione.





Candidata agli Oscar per il corto Le pupille è anche Alice Rohwacher, di cui MUBI a marzo presenta il corto precedente, Omelia contadina, che era stato definito "un'azione cinematografica per impedire la scomparsa di una cultura millenaria", quella contadina molto amata dalla regista. Girato con l'artista francese JR, il corto racconta di na comunità rurale che si riunisce su un altopiano al confine tra tre regioni per celebrare il funerale dell'agricoltura contadina.

Rimanendo in Italia, a marzo debuttano su MUBI due film diretti dal regista pisano Roan Johnson: I primi della lista (storia realmente accaduta negli anni settanta a tre giovani musicisti pisani vicini alla sinistra extraparlamentare) e Piuma, che venne presentato in concorso al Festival di Venezia, una commedia agrodolce che racconta di una coppia di maturandi alla prese con una gravidanza inattesa, che creerà scompiglio nelle loro vite e li farà crescere bruscamente.

A Venezia vennero presentati anche, in anni diversi, altri film che arriveranno a arricchiere il listino di MUBI: Sull'infinitezza di Roy Andersson (vincitore del Leone d'argento per la miglior regia), The Road, adattamento dell'omonimo romanzo di Cormac McCarthy diretto da John Hillcoat e interpretato da Viggo Mortensen, e The Hurt Locker di Kathryn Bigelow, vincitore di sei storici premi Oscar, tra i quali miglior film e miglior regia.

Tre, invece, furono gli Oscar vinti da Casa Howard, il classico di James Ivory interpretato da Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, Emma Thompson e Helena Bonham Carter.

Da segnalare, tra le tante novità, anche l'arrivo di film come The Future di Miranda July, Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma di Tsui Hark e Adorazione di Fabrice Du Welz.