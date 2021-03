Mrs. Doubtfire: esiste una versione vietata ai minori di 17 anni con Robin Williams che dice parolacce?

News Cinema

E se Robin Williams, grazie alla sua capacità di improvvisare, avesse permesso a Chris Columbus di montare una versione "per adulti" del mitico film per famiglie Mrs. Doubtfire?

Ci manca tutto di Robin Williams, a cominciare dalla sua energia e dalla sua straordinaria capacità di improvvisare. Questo suo talento l'attore lo ha portato anche sul set di Mrs. Doubtfire, dove, in determinate scene, si divertiva ad andare a ruota libera, inventando battute e giochi di parole e facendo morire dal ridere i suoi compagni di set anche con qualcosa di poco adatto a un film per famiglie.

Se oggi vi parliamo della commedia di Chris Columbus nella quale l'attore si trasformava in governante, è perché un Tweet diventato virale ha ipotizzato l'esistenza di addirittura 4 versioni diverse del film. Inoltre, se ben ricordate, per anni si è parlato di un Mrs. Doubtfire vietato ai minori di 17 anni.

Ora, questa versione vietata ai minori di 17 anni non è mai saltata fuori, e sembra difficile che esista un intero altro film pieno di scene nelle quali Robin Williams dice cose un po’ sconce o goliardiche. Tuttavia, la sua compagna di set Mara Wilson, che all'epoca era una bimba e interpretava una figlia del personaggio dell'attore, ha dichiarato in proposito: "Non so di una versione vietata ai minori di 17 anni, ma considerate alcune cose che ha detto, sono certa che da qualche parte ci sia una versione vietata ai minori di 17 anni non accompagnati".

Può darsi, allora, che da qualche parte esistano delle scene in cui Williams improvvisa alla velocità della luce snocciolando parolacce. Sarebbe bello se ci fossero, perché così potremmo vederle. Bisogna però tenere conto del fatto che l'attore era perfettamente consapevole di trovarsi su un set dove c'erano dei bambini e quindi doveva comportarsi da persona morigerata. E così fu, come racconta ancora Mara Wilson: "Era molto rispettoso nei miei confronti. Anche lui aveva dei bambini e naturalmente tutti sapevano del suo lato malinconico, che però non ha mai tirato fuori con noi".

Leggi anche Mrs. Doubtfire, le tecniche di Robin Williams e gli attori a cui era stato offerto il ruolo

Uscito nel 1993, diretto da Chris Columbus e interpretato anche da Sally Field, Mrs. Doubtfire guadagnò in tutto il mondo oltre 441 milioni di dollari, risultando il secondo incasso migliore dell'anno dopo Jurassic Park.