Mr. Long: la recensione del film di Sabu in concorso al Festival di Berlino 2017

E niente: se mi ci metti dentro un bambino così, con una storia così, cui non puoi non affezionarti e cui ovviamente il protagonista si affeziona, mi freghi. Anche se magari il tuo film non è un capolavoro o un modello di originalità.

Sabu sembrava saperlo: sembra sapere che di gente come me al mondo ce n'è tanta, quando ha deciso di girare Mr. Long. Che è la storia di un micidiale killer di Taiwan spedito a Tokyo per un lavoretto che si rivela più difficile del previsto: e allora Long finisce ferito in una periferia degradata, dove a prendersi cura di lui è prima un bambino con la mamma tossica, poi la bizzarra comunità dei vicini, che sfruttano le capacità culinarie dello straniero e gli fanno mettere su un banchetto che vende noodles taiwanesi.

E allora è ovvio che Long a quella vita si abitua presto, a quel bambino inizia a voler bene, come a sua mamma che ha aiutato a disintossicarsi. Com'è altrettanto ovvio che il passato, di entrambi, tornerà a rompere loro le uova nel paniere.

Mr. Long è allora il più classico dei gangster movie che si trasformano in qualcos'altro, la più stereotipata delle storie che vedono un protagonista malavitoso e/o tormentato cambiare vita, o provare a farlo. Un film che segue uno schema consolidatissimo (presentazione del personaggio criminale -> sua caduta -> nuova vita -> passato che torna -> ritorno alla violenza -> sogno apparentemente distrutto -> colpo di coda finale), che magari è anche vagamente goffo nelle scene d'azione, ma che azzecca praticamente tutti i toni dall'inizio alla fine.

E, considerato che Sabu ha voluto bilanciare il crime movie con il dramma sentimentale e la commedia (a tratti nera, in altri quasi demenziale), l'impresa è da non sottovalutare.

Nelle mani di Sabu, il Long interpretato da Chang Chen è un personaggio keatoniano, tanto nel suo ostentato silenzio quanto nell'aplomb con il quale affronta le situazioni via via più bizzarre ed emotive che gli si parano di fronte: una maschera che, proprio come accadeva con l'immenso Buster, s'incrina solo un po' di fronte alla forza del sentimento, all'attaccamento sempre più forte che prova per il piccolo Jun e per sua madre. Sentimento, si badi, e non sentimentalismo: quello mai. Con un paio di scene che sono capaci di smuovere anche cuori assai meno teneri del mio.

Non che poi quando ci sia da menar le mani - o meglio: da usare il coltello e non per cucinare - Long sia una mammoletta: lo dimostrano la scena che apre il film, in un deposito di Taiwan, e quella pre-finale a Tokyo, dove l'"eroico bagno di sangue" che vede protagonista il cuoco-killer e la banda che era stato chiamato a sgominare in prima battuta viene raccontato da Sabu come un balletto sanguinoso e spietato, carico di odio e vendetta, ma anche con un che di surreale e vagamente comico.

Qualche taglio (perdonate il gioco di parole) in più ci poteva stare, qui e lì si poteva asciugare leggermente qualche vaga sbavatura di mélo (che pure rimane sempre nei limiti del minimalismo), ma nel complesso Mr. Long è un film che il concorso di Berlino lo merita tutto. E non solo per l'omonimia con uno dei più celebri ristoranti vietnamiti della capitale tedesca.

MR LONG (2017) by Sabu [Excerpt 4] from Richard Lormand on Vimeo.

MR LONG (2017) by Sabu [Excerpt 2] from Richard Lormand on Vimeo.

MR LONG (2017) by Sabu [Excerpt 3] from Richard Lormand on Vimeo.