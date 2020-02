Mr Dundee sta tornando: Paul Hogan e il resto del cast nel primo poster ufficiale

News Cinema

Non si tratta di un sequel della celebre saga di Mister Crocodile Dundee ma di un film in cui Paul Hogan fa la parodia di se stesso e del suo celebre personaggio.

Il titolo originale è The Very Excellent Mr. Dundee, e la frase di lancio che leggiamo sul primo poster ufficiale del nuovo film con Paul Hogan è "He's back, whether he likes it or not" ovvero" E' tornato, volente o nolente".

Sono passati infatti quasi 20 anni dall'uscita nel 2001 del terzo capitolo della serie, nata nel 1986 e proseguita con un sequel nel 1988. Dopo quell'ultimo film, che vedeva Mike Dundee in trasferta a Hollywood, si pensava che la saga del cacciatore di coccodrilli australiano fosse conclusa per sempre, soprattutto per volere dello stesso protagonista Paul Hogan.

Poi, nel gennaio del 2018, arrivarono online un paio di trailer con le più grandi star australiane del momento, dai fratelli Chris e Liam Hemsworth a Margot Robbie, da Hugh Jackman a Isla Fisher, da Danny McBride a Ruby Rose in quello che sembrava un video promozionale di un nuovo sequel della saga. Molti fan sperarono, molti media caddero nella trappola: in realtà si trattava di uno spot promozionale dell'ente del turismo australiano realizzato in occasione del superbowl di quell'anno.

Pochi mesi dopo quella "burla", nacque l'idea di The Very Excellent Mr. Dundee: non un nuovo capitolo della saga ma piuttosto un film che celebra attraverso la parodia l'iconico personaggio. Il film vede infatti Hogan nei panni di stesso, in procinto di ricevere un'importante onorificenza per i servizi resi alla commedia. La storia si svolge nelle settimane precedenti alla nomina a Cavaliere, durante le quali una serie di disavventure, provocate dallo stesso Hogan, metteranno a repentaglio la sua reputazione e la possibilità di ricevere l'ambito omaggio. Ad affiancare Paul nel cast del film troviamo alcuni nomi "altisonanti" del cinema australiano, inglese e americano, come John Cleese, Chevy Chase e Olivia Newton John, tutti rigorosamente nei panni di se stessi. L'uscita del film nei cinema australiani è prevista per il mese 30 aprile 2020.