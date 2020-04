Mr. Blonde ovvero Michael Madsen vi taglierà un orecchio se non state a casa!

News Cinema

Il protagonista de Le iene ricrea in parte la celebre scena del taglio dell'orecchio nel film a casa con la sua famiglia.

Vi ricordate sicuramente Vic Vega, mr. Blonde, lo psicopatico che ne Le iene - lo straordinario debutto di Quentin Tarantino - tagliava l'orecchio al povero poliziotto, al ritmo di "Stuck In The Middle With You" (che per altro vuol dire "incastrato nel mezzo con te" e ben si adatta al periodo). Bene, Michael Madsen, che lo interpretava, ha deciso di ricreare in parte quella celebre scena a casa sua, con la sua famiglia, per incoraggiare la gente a stare a casa al sicuro o, come probabilmente direbbe lui, "Stay the Fuck Home!", altrimenti potremmo essere tutti sottoposti a quello che hanno subito i suoi.

Gli anni sono passati (28 per la precisione), il fisico è appesantito, ma Madsen riesce a farci sorridere: dopo averci mostrato gli imbronciati membri della sua famiglia con la benda sull'orecchio, accenna il famoso balletto, anche se della divisa da Mr. Blonde indossa solo la giacca sui pantaloni del pigiama!