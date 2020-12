Movies Animation & Digital: al via online il festival dedicato all'animazione

News Cinema

Parte da Napoli, realtà florida per l'animazione italiana, la prima edizione del Movies Animation & Digital per tutti online sulla pagina Facebook da oggi 11 dicembre al 15 dicembre.

Non potevo che nascere a Napoli, da un po' di tempo nuova casa del cinema di animazione Made in Italy, il nuovo festival dell'animazione e degli orizzonti digitali: si chiama Movies Animation & Digital, e alla prima edizione si potrà partecipare online dall'11 al 15 dicembre attraverso la Pagina Facebook della manifestazione, mentre per le proiezioni sarà utilizzato il circuito #iorestoinsala.

L'iniziativa, ideata da Luciano Stella con la direzione artistica di Marino Guarnieri, vuole promuovere e diffondere sempre più, da Napoli e dalla Campania, la cultura del cinema digitale e d’animazione. In programma anteprime e proiezioni cinematografiche, incontri e dibattiti su animazione, digitale, effetti speciali, software applicati all'industria audiovisiva e videogame. Evento di apertura, la presentazione delle prime immagini di The Walking Liberty il prossimo atteso film di Alessandro Rak in fase di realizzazione nella factory nel cuore di Napoli che ha già portato al successo internazionale L'Arte della Felicità e Gatta Cenerentola, aprendo una nuova strada nell'animazione italiana.

The Walking Liberty è prodotto da Mad Entertainment in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno del Mibact e della Regione Campania. Per cinque giorni collegandosi online si potrà partecipare ad un ricco e stimolante programma. Attesi testimoni d'eccellenza di differenti background (registi, autori, giornalisti, tecnici, animatori, disegnatori, imprenditori), che animeranno l'evento digitale introducendo la visione di pellicole inedite e cult, promuovendo saperi e contenuti, presentando il risultato di analisi e studi che possano favorire e incentivare conoscenza sui temi dell’innovazione tecnologica all’audiovisivo.

Tra gli ospiti Gary Goldman, Bruno Bozzetto, Maurizio de Giovanni, Francesco Ebbasta e Ciro Priello (The Jackal), Massimiliano Gallo e Maria Pia Calzone, Francesco Di Bella e Dario Sansone, Lorenzo Ceccotti (in arte LRNZ). Si parlerà anche di videogame applicati all'arte con il direttore del MANN Paolo Giulierini e Fabio Viola. Tra gli ospiti dei vari incontri in programma, Anna Laura Orrico (Sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali), Francesco Rutelli (Presidente Anica), Conchita Sannino (La Repubblica), Carolina Terzi (Mad), Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano), Titta Fiore (Presidente Film Commission Regione Campania), Lucia Milazzotto (Direttrice, Mercato Internazionale Audiovisivo), Anne-Sophie Vanhollebeke (Presidente Cartoon Italia).

“Vogliamo creare un'occasione di incontro e confronto sul presente e futuro del cinema, con l'obiettivo di offrire al pubblico l'opportunità di scoprire o rivivere con nuovi strumenti opere rappresentative dei più innovativi linguaggi e delle più contemporanee tecnologie, valorizzando autori e professionisti nazionali ed internazionali". spiega Marino Guarnieri, che è anche autore dell'immagine guida del festival, un robottino nella giungla intento a gustare i suoi 'cinematografici’ popcorn accanto un tucano. “Saremo una finestra sul presente e sul futuro attenta alle relazioni che il digitale determina tra arte e industria, estetica ed economia” sottolinea Luciano Stella.