Motherless Brooklyn: le prime immagini del film di e con Edward Norton

La seconda regia dell'attore è un noir ambientato negli anni '50. Nel cast Willem Dafoe, Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw e Bruce Willis.

Tentazioni d'amore era un film piccolo ma a suo modo prezioso, che denotava notevole capacità di osservazione e grande ironia, che si affidava a tre ottimi attori e che ben fotografava New York e le sue varie anime. Sempre New York, nel nostro caso Brooklyn, fa da sfondo alla seconda regia di Edward Norton, che torna a dirigere se stesso non nei panni di un prete cattolico ma di un uomo affatto dalla Sindrome di Tourette che si improvvisa investigatore. Il film, lo sappiamo, si intitola Motherless Brooklyn ed è tratto dal romanzo "Brooklyn senza madre" di Jonathan Lethem. Oggi sono arrivate le prime immagini e la fonte è Vanity Fair.

Motherless Brooklyn uscirà il 1 novembre e si affida a un cast stellare, composto da Willem Dafoe, Bruce Willis, Alec Baldwin e Gugu Mbatha-Raw. I loro personaggi, anziché muoversi negli anni '90, come accade nel libro, "agiscono" negli anni '50, per la precisione nel 1957, anno del favoloso noir con Tony Curtis e Burt Lancaster Piombo Rovente. Di questo cambio di epoca Norton ha parlato nell'intervista che accompagna le nostre immagini, dicendo che il romanzo sembra essere ambientato in una bolla anacronistica, o meglio in un tempo indefinito in cui i protagonisti ammiccano ai detective privati degli anni '50. Ovviamente questo salto all'indietro ha permesso all'attore regista di sbizzarrirsi insieme a scenografi e costumisti, e il risultato lo vediamo qui sotto (e sopra).

Ma prima... la sinossi di Motherless Brooklyn:

Motherless Brooklyn racconta la storia del giovane Lionel Essrog, orfano affetto da sindrome di Tourette che insieme ad altri tre ragazzi viene preso dal piccolo "imprenditore" Frank Minna sotto la sua ala protettiva. Il rapporto tra l'uomo e il ragazzo con gli anni diventa sempre più stretto, finché un giorno Frank viene accoltellato e lasciato morire in mezzo alla strada. Lionel, desideroso di scoprire chi abbia ucciso il suo amico, diventerà un vero e proprio detective, anche se la Tourette non gli renderà certo le cose semplici. Nelle sue indagini verranno coinvolti però personaggi anche più strani di lui, compresa la moglie di Frank, Julia.