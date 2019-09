Motherless Brooklyn - I segreti di una città di Edward Norton film d'apertura della Festa del Cinema di Roma 2019

News Cinema

La quattordicesima edizione della manifestazione si svolgerà dal 17 al 27 ottobre 2019 all’Auditorium Parco della Musica.

Sarà Motherless Brooklyn – I segreti di una città, il film della Warner Bros. Pictures scritto, diretto, prodotto e interpretato da Edward Norton a partire da un romanzo di Jonathan Lethem, quello che aprirà la quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma il prossimo 17 ottobre.

Norton sarà anche protagonista, il giorno successivo, di un Incontro Ravvicinato con il pubblico per una conversazione approfondita sulla sua straordinaria carriera.

Lo ha annunciato oggi il direttore artistico Antonio Monda con Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, d’intesa con il direttore generale Francesca Via.

“Motherless Brooklyn – I segreti di una città è un magnifico noir, nella tradizione del miglior cinema classico americano, che rende magnificamente il bellissimo romanzo di Jonathan Lethem – ha detto Antonio Monda – Edward Norton dirige con mano sicura e sguardo lucido una storia eterna di ambizione, corruzione e razzismo. È un grande onore aprire la Festa del Cinema con un film di tale qualità”.

"Il cinema italiano ha avuto un impatto enorme sui miei gusti e le mie aspirazioni da cineasta - ha affermato Norton - e quindi aprire la Festa del Cinema di Roma con il mio film è la realizzazione di un desiderio. È davvero un grande onore e ne sono estremamente felice. E credo che, sebbene si tratti di un’epopea americana e di un noir ambientato a New York, il pubblico italiano sentirà immediatamente la risonanza dei temi nell’ambito del loro vissuto più recente".