Mothering Sunday: Josh O'Connor, alias il Principe Carlo di The Crown, innamorato della donna sbagliata nel trailer del film

News Cinema

Josh O'Connor, che abbiamo conosciuto in The Crown, è il protagonista di una torrida love story intitolata Mothering Sunday e in cui recitano anche Odessa Young, Colin Firth e Olivia Colman. Oggi è arrivato il trailer del film.

L'attore britannico Josh O'Connor da noi è diventato molto famoso grazie al ruolo del Principe Carlo d'Inghilterra impersonato nella terza e quarta stagione della serie tv The Crown. E’ per questo che siamo felici di ritrovarlo nel trailer di Mothering Sunday, che alcuni hanno già avuto la fortuna di vedere durante lo scorso Festival di Cannes e la Festa del Cinema di Roma 2021, dove l'attore ha accompagnato il film.

Mothering Sunday è l'adattamento del romanzo "Un giorno di festa" di Graham Swift ed è diretto da Eva Husson, a cui dobbiamo il film drammatico Les filles du soleil. Nel cast, oltre a Josh O'Connor, ci sono Odessa Young (Looking for Grace) e due "attoroni" che non hanno bisogno di presentazioni: Olivia Colman, che nella terza stagione e quarta stagione di The Crown è Elisabetta II d'Inghilterra (e quindi conosce bene Josh O'Connor) e Colin Firth. A trasformare il film in realtà sono stati diversi artisti pluripremiati, tra cui la costumista Sandy Powell, che ha vinto l'Oscar per Shakespeare in Love, The Aviator e The Young Victoria.

Leggi anche Mothering Sunday: la recensione del dramma di Eva Husson

Mothering Sunday: la trama

Mothering Sunday, che uscirà in patria il 17 novembre, segue la vicenda di Jane Fairchild (Odessa Young), una giovane cameriera nell'Inghilterra del 1924. Di giorno Jane lavora per il signor e la signora Niven (Colin Firth e Olivia Colman), mentre di notte insegue il suo sogno di diventare scrittrice. Jane è innamorata di Paul (Josh O'Connor), che vive nella proprietà vicina e che, appartenendo a una classe sociale più alta, sta per sposare una donna del suo stesso rango. L'uomo però ricambia i sentimenti di Jane e insieme a lei si troverà ad affrontare eventi inaspettati.

Mothering Sunday: il trailer

A giudicare dal bellissimo trailer di Mothering Sunday, il film sembra appassionante e grondante di tensione e romanticismo. Josh O'Connor e Odessa Young sono perfettamente a fuoco e il film non si impone solo come la storia di un amore proibito ma anche di una ragazza di umili origini che ha un dono e che desidera emanciparsi, insomma trovare un nuovo posto nel mondo a dispetto di quanti si ostinano relegare le donne a una posizione di secondo piano.