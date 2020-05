Mother Nature: Jamie Lee Curtis realizza per Blumhouse un horror sul cambiamento climatico

News Cinema

Oltre ai reboot di Halloween per Blumhouse, Jamie Lee Curtis ha firmato il contratto per dirigere Mother Nature, un film che le sta molto a cuore.

Jamie Lee Curtis e Jason Blum si sono trovati proprio bene insieme, tanto che dopo il reboot di Halloween hanno firmato un accordo preferenziale tra la società di produzione dell'attrice, Comet Pictures, e la Blumhouse, per tre anni, con l'intento di realizzare insieme film e progetti televisivi. E si sa già che il primo prodotto di questa intesa sarà Mother Nature, un film (di finzione) incentrato sugli orrori del cambiamento climatico. Per Jamie Lee Curtis, che ha diretto due episodi televisivi di Anything But Love e Scream Queens, si tratterebbe del debutto alla regia cinematografica. Curtis sceneggerà anche il film assieme a Russell Goldman.

Questo quanto dichiarato dall'attrice: "Se non ora quando, e se non io, chi? Sono felicissima di avere una casa creativa in cui esplorare le mie idee e quelle di altri. Jason e la sua squadra mi hanno fatto sentire benvenuta. Comet è pronta a dare vita a queste storie sullo schermo". Jason Blum ha aggiunto: "Jamie è una forza della natura ed è stata una vera socia in Halloween. Perciò è sia un onore, oltre che incredibilmente appropriato, il fatto che lei debutti come regista con Mother Nature".

Da sempre l'attrice è impegnata in cause sociali e politiche, e siamo davvero curiosi di trovarla dietro davanti la ripresa a dirigere un horror che a quanto pare avrà a che fare con la realtà a noi più vicina.