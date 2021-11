Mother/Android: Chloë Grace Moretz in fuga dagli alieni nel trailer del film

News Cinema

E’ appena uscito il trailer del film di fantascienza Mother/Android, che vede protagonisti Chloë Grace Moretz e Algee Smith, in una lotta contro il tempo per salvarsi da un'intelligenza artificiale.

Mother/Android mescola il film di sopravvivenza al thriller e alla fantascienza, e soprattutto vede una protagonista femminile d'eccezione: la grintosa Chloë Grace Moretz. La regia è dell'esordiente Mattson Tomlin, che ha alle spalle una serie di cortometraggi e figura tra gli sceneggiatori di The Batman. Non a caso, fra i produttori di Mother/Android c'è Matt Reeves, che è al timone del cinecomic con Robert Pattinson. Il film arriverà su Hulu il 7 dicembre e oggi è uscito il trailer.

Il protagonista maschile di Mother/Android è invece Algee Smith, che recita nella serie tv Euphoria e che al cinema abbiamo visto in Detroit di Kathryn Bigelow, ne Il coraggio della verità e in Judas and the Black Messiah. Tornando a Chloë Grace Moretz, di recente ha prestato la voce a un personaggio di Tom & Jerry e a Mercoledì Addams ne La famiglia Addams 2 (ovviamente nelle versioni originali).

Mother/Android: la trama e il trailer

Carico di tensione e caratterizzato da un ritmo veloce, il trailer di Mother/Android ci mostra una corsa tra i boschi, uomini dagli occhi luminosi che sono indubbiamente presenze aliene e una Chloë Grace Moretz con il pancione. Per lei e per il suo compagno la vita scorre tutt'altro che tranquilla. Prima di goderci le immagini del film, andiamo a leggere la sinossi ufficiale:

Ambientato in un futuro non lontano Mother/Android segue Georgia (Chloë Grace Moretz) e il suo ragazzo Sam (Algee Smith) in una pericolosa fuga, mentre il loro paese è costretto a un'inattesa guerra contro una forma di intelligenza artificiale. A pochi giorni dall'arrivo del loro primo figlio, i due devono fare i conti con No Man's Land - una roccaforte dell'insurrezione aliena, nella speranza di mettersi in salvo prima del parto.