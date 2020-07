Mostra del Cinema di Venezia, Anna Foglietta conduce le cerimonie di apertura e chiusura

News Cinema

Anna Foglietta presenterà la cerimonia d'apertura del Festival di Venezia il 2 settembre e quella di chiusura e premiazione il 12.

Sarà l'attrice Anna Foglietta a fare gli onori di casa della 77ma Mostra del Cinema di Venezia: presenterà infatti la cerimonia d'apertura il 2 settembre e quella di chiusura il 12, con la premiazione durante la quale saranno annunciati i Leoni e gli altri riconoscimenti secondari. Di recente multiforme interprete di tutti i ruoli femminili di DNA - Decisamente non adatti di Lillo & Greg, per i quali è stata candidata ai Nastri d'Argento come miglior attrice, è nel cast del nuovo film di Carlo Verdone ancora in attesa di una data d'uscita, Si vive una volta sola. Tra i prossimi impegni, quello di coprotagonista del Talento del calabrone con Sergio Castellitto.

Oltre a rappresentare una delle interpreti più duttili attualmente attive nell'ambiente, Anna Foglietta è presidente della onlus Every Child Is My Child, negli ultimi tempi difficili molto attiva nel sostegno dei nuclei familiari più deboli durante l'emergenza Covid, in collaborazione con Banco Alimentare. Leggi anche Festival di Venezia 2020: tutte le novità della 77esima Mostra del Cinema