Moschettieri del re nuova commedia di Giovanni Veronesi con Favino, Mastandrea, Papaleo e Rubini

Impegnato negli ultimi tempi più come conduttore radiofonico, Giovanni Veronesi è pronto a tornare dietro la macchina da presa, lasciando stare le cuffie per qualche tempo. Sono stati infatti diffusi i primi dettagli del suo nuovo film, un’avventurosa commedia dal titolo Moschiettieri del re. Saranno Vision Distribution e Indiana Production a presentare per Natale la nuova commedia di Veronesi, che presenta nel cast Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Sergio Rubini. Come dire, fra i migliori interpreti di commedia, e non, che il nostro cinema possa offrire.

Moschettieri del re, coproduzione fra Indiana e Vision, sarà distribuito nelle sale dal prossimo 27 dicembre da Vision. Della trama non si nulla, se non questa sibillina frase: “D’Artagnan, Porthos, Aramis e Athos vivranno una nuova, coraggiosa, divertente e un po’ pazza avventura per salvare il Re Luigi XIV.”

Le riprese del film cominceranno il prossimo maggio.