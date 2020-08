Moschettieri del Re: iniziano le riprese del sequel Tutti per 1 - 1 per tutti

News Cinema

Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Margherita Buy ritornano nel sequel di Moschettieri del Re, sempre scritto e diretto da Giovanni Veronesi.

Da oggi 21 agosto inizia sul set la nuova avventura dei Moschettieri del Re per poi arrivare sullo schermo dei cinema presumibilmente nei primi mesi del 2021. Il titolo di questo sequel? Tutti per 1 - 1 per tutti. All'uscita in sala, a cavallo tra il 2018 e il 2019, il pubblico aveva apprezzato la rilettura di Giovanni Veronesi del secondo romanzo della trilogia di Alexandre Dumas padre, intitolato Vent'anni dopo e pubblicato nel 1845. Così come nel libro, anche nel film D'Artagnan alias Piefrancesco Favino va alla ricerca dei suoi ex compagni spadaccini non più tanto giovincelli Athos (Rocco Papaleo), Aramis (Sergio Rubini) e Porthos (Valerio Mastandrea) per una nuova missione, poi la sceneggiatura del film prende una direzione diversa.