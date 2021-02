Morto John Hora, il mago delle luci dei film di Joe Dante

News Cinema

È morto il 9 febbraio a 80 anni il direttore della fotografia John Hora, che ha fotografato i più bei film di Joe Dante, da L'ululato a Matinee, ma la notizia è stata diffusa solo ora.

Nel cinema ci sono tecnici che sono anche artisti e danno ai nostri film preferiti l'aspetto che hanno, come i grandi direttori della fotografia. Uno di questi, John Hora, è morto il 9 febbraio 2021 a una settimana dal suo 81esimo compleanno, anche se la notizia è stata diffusa solo oggi. Di lui si ricordano soprattutto le collaborazioni ai più bei film di Joe Dante: L'ululato, Gremlins, Explorers (un film massacrato nella versione italiana), il segmento di Ai confini della realtà, It's A Good Life, Gremlins 2 - La nuova stirpe e Matinee, oltre al pilota della sua serie tv Eerie, Indiana.

John Hora attribuiva la sua passione per la fotografia a una questione genetica: era figlio di un fotografo di scena e nipote di un fotografo da parte di madre. Al cinema raccontava che dopo esser rimasto scioccato da Bambi, era sempre stato affascinato dai film fantastici, fantascientifici e d'avventura che si svolgevano in mondi immaginari, come Ultimatum alla terra, La cosa da un altro mondo, Il fantasma della signora Muir, La guerra dei mondi e Quando i mondi si scontrano.

Inizialmente Hora lavora su film sperimentali e documentari di cui uno finanziato da Elvis Presley, The New Gladiators, tra il 1973 e il 1974, dedicato allo sviluppo delle arti marziali in America, congelato dopo la morte di Presley e solo nel 2002 ritrovato e montato. Arriva al cinema nel 1973 con Maurie di Daniel Mann, lavorando anche per la televisione prima di conoscere Joe Dante e illuminare magistralmente il suo bellissimo L'ululato, in prevalenza ambientato di notte. Hora è anche apparso in veste di attore con cammei in Explorers e Tesoro, mi si è allargato il ragazzino. Tra i suoi lavori anche la fotografia di Moonwalker con Michael Jackson.

Joe Dante lo ha ricordato con un tweet in cui lo definisce "non solo uno dei direttori della fotografia più talentuosi e divertenti con cui abbia mai lavorato, ma un personaggio davvero unico ed eccentrico che sapeva di più sugli obiettivi di quanto io sappia della mia stessa vita. Una vera perdita in un mondo di perdite.