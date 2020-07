Morto Alan Parker, regista di Fuga di Mezzanotte, The Wall e Angel Heart

News Cinema

Aveva 76 anni il regista inglese che al cinema ha sempre coniugato impegno e musica.

È morto a Londra dopo una lunga malattia, a 76 anni, Sir Alan Parker, regista, sceneggiatore e produttore inglese che ha attraversato generi e stili, e che ha avuto una forte passione per la musica e per l'impegno civile.

Tra i suoi film più famosi ricordiamo Fuga di mezzanotte, Saranno famosi, Pink Floyd - The Wall, Birdy - Le ali della libertà, Mississippi Burning e The Commitments. Il suo film più bello e sottovalutato, è stato però quell'Angel Heart che nel 1987, mescolando horror, thriller e noir, ha messo di fronte l'investigatore privato Mickey Rourke e il Diavolo Robert De Niro.