Morto a Roma l'attore, produttore e scrittore Peter Berling

Chi vive a Roma e frequenta l'ambiente del cinema – magari non i giovanissimi – ha sicuramente avuto modo di incontrare lo scrittore, produttore e attore tedesco Peter Berling, personaggio poliedrico che nella capitale viveva da fine anni Sessanta e vi è morto lunedì 20 novembre all'età di 83 anni.

Ma anche il cinefilo che non lo ha mai visto di persona lo avrà sicuramente notato - barbuto e dalla figura corpulenta alla Orson Welles - sul grande schermo, dove è apparso in piccoli ruoli in, sembra, 130 titoli, dai film dii Werner Herzog (Aguirre furore di Dio, Fitzcarraldo, Cobra Verde) e Rainer Werner Fassbinder, che lo chiamava Mutti, mamma (gli aveva prodotto Attenzione alla puttana santa ed era apparso in molti suoi film, tra cui L'amore è più freddo della morte, Veronika Voss e Il matrimonio di Maria Braun). Su lui ha anche scritto un libro.

Aveva ricoperto ruoli anche in decine di pellicole italiane o girate a Roma: Gangs of New York, Il nome della Rosa e, citando alla rinfusa, Marcia trionfale, Sballato, gasato, completamente fuso, Il petomane, Le due vite di Mattia Pascal, Tex e il signore degli abissi, Francesco (sua ultima produzione), Visioni private.

Non pago del suo amore per il cinema, Berling si era anche creato una seconda professione di successo pubblicando romanzi ispirati alla setta medievale del Priorato di Sion, inventata come bufala nel 1956 da Pierre Planchard facendo riferimento a personaggi realmente esistiti come I cavalieri Templari, ma creduta vera da molti. I romanzi di Berling, tradotti in molte lingue, non sono purtroppo mai stati pubblicati in edizione italiana.