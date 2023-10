Morto a 64 anni il regista inglese Anthony Hickox noto per i suoi horror ed action movies

News Cinema

E' stato trovato morto in Romania, dove risiedeva, il regista britannico Anthony Hickox, figlio d'arte, una carriera soprattutto negli anni Novanta, con all'attivo un paio di horror conosciuti come Waxwork e Hellraiser III.

Gli appassionati di horror, magari non quelli più giovani, conoscono sicuramente il nome del regista inglese Anthony Hickox, anche se non ha avuto una carriera sfolgorante. Purtroppo è arrivata oggi la notizia che Hickox è stato ritrovato la settimana scorsa senza vita nella sua casa di Bucarest, in Romania, dove da qualche tempo viveva e lavorava, dopo qualche giorno in cui gli amici non riuscivano a rintracciarlo (secondo Deadline, che ha ricevuto la notizia dal suo amico e collaboratore Jonathan Shalit). Tra i suoi film, spesso finiti straight-to-video in Italia o circolati per lo più nei festival, i più noti sono sicuramente Waxwork, distribuito in home video con vari titoli da noi, e Hellraiser III.



Chi era Anthony Hickox: la carriera

Anthony Hickox fin da piccolo in casa ha respirato cinema: suo padre era il più famoso Douglas Hickox, cui si devono film come Il sanguinario, il magnifico horror con Vincent Price Oscar insanguinato e Dietro la maschera. La madre era invece la seconda moglie del regista, Anne V. Coates, montatrice, premiata con l'Oscar per il montaggio di Lawrence d'Arabia. Anthony aveva scelto di seguire le orme del padre e aveva una vera e propria passione per il cinema dell'orrore, anche se non ha lasciato film memorabili, in una carriera che oscilla tra horror e action. Oltre ai già citati Waxwork - Benvenuti al museo delle cere (e sequel) e Hellraiser III, citiamo tra i film che ha diretto soprattutto negli anni Novanta Tramonto con David Carradine e Bruce Campbell, Warlock col compianto Julian Sands, Eclisse letale con Mario Van Peebles e Patsy Kensit, Violenza privata, Il mistero del principe Valiant, Nell'occhio del ciclone e Jill Rips - Indagine a luci rosse entrambi con Dolph Lundgren, In alcuni dei suoi film, spesso usciti direttamente in video, Hickox aveva anche recitato. Negli ultimi anni si era stabilito in Romania, in seguito al matrimonio con l'attrice Madalina Anea. Aveva anche continuato a recitare. Di recente aveva fatto ritorno a Londra in preparazione del suo ultimo film, che non potrà purtroppo realizzare, intitolato Perfect Day. Non si conoscono le cause della morte.