Morto a 48 anni il compositore di Sicario e Arrival Jóhann Jóhannsson

Ieri sera, mentre tutta l'Italia stava incollata davanti al televisore come neanche ai tempi di Lascia e raddoppia e metà si scannava sui social a proposito delle canzoni in gara al Festival di Sanremo e delle più meritevoli di vittoria, si è diffusa una notizia che ha sconvolto gli appassionati di un altro tipo di musica. Jóhann Jóhannsson, il talentuoso autore di colonne sonore sperimentali ed elettroniche di rara suggestione, capace di creare sonorità aliene che si intessevano alla struttura stessa del film arricchendoli di senso e fascino, è stato trovato morto venerdì 9 febbraio nella sua abitazione di Berlino. Aveva solo 48 anni e le cause della morte non sono conosciute, anche se pare fosse "scomparso" da un po' di giorni.

Nato a Reykyavic, in Islanda, Jóhannsson è stato anche organizzatori di concerti e ha fondato nel 1999 un gruppo di musica elettronica, gli Apparat Organ Quartet, prima di iniziare a comporre musiche da film. La sua prima colonna sonora è stata quella di Prisoners, con cui ha iniziato la collaborazione col regista Denis Villeneuve, proseguita poi con Sicario e Arrival, per le quali è stato rispettivamente candidato a Oscar e Golden Globe. Nel 2015 è stato candidato all'Oscar con lo score di La teoria del tutto, per cui ha vinto il Golden Globe.

Sue anche le colonne sonore di Madre! e di quelli che ormai purtroppo saranno i suoi lavori postumi: Il mistero di Donald C. di James Marsh (lo vedremo il 5 aprile), Mandy di Panos Cosmatos e Maria Maddalena di Garth Davis, che arriverà nelle nostre sale il 15 marzo.

La sua musica, così suggestiva e inquietante, si è impressa nella mente e nel cuore di tutti i cinefili e i messaggi di cordoglio di fan e colleghi si sono in breve tempo moltiplicati. Tra questi quelli di Clint Mansell e Michael Giacchino che vi riportiamo.

I'm saddned to hear of the passing of Johann Johannson. My thoughts are with his family, friends, and loved ones. https://t.co/7YmgoGBZ89 — Clint Mansell (@iamclintmansell) 10 febbraio 2018