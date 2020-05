Morte sulla scogliera: come Vigata per Montalbano, Nordholm è la città fittizia del film thriller tedesco

News Cinema

Giallo tedesco realizzare per la TV dal canale ZDF, Morte sulla scogliera è uno dei casi per il commissario Simon Kessler che indaga nella fittizia cittadina di Nordholm. Ma dove è stato realmente girato il film?

Morte sulla scogliera, il film tv tedesco diretto da Thomas Berger, con il popolarissimo attore (in Germania) Heino Ferch, è il secondo film che vede il commissario Simon Kessler svolgere indagini per risolvere un mistero criminale. A distanza di quattro anni dall'omicidio di una studentessa di nome Jenni, nel film La ragazza della scogliera, Kessler è il nuovo capo della polizia e, insieme al commissario Hella Christensen (Barbara Auer), deve investigare su un nuovo caso.

Morte sulla scogliera: la trama del giallo tedesco

In fondo a una scogliera viene trovato il corpo di un uomo senza vita. Il suo nome è Jakob Thomsen (Hanno Friedrich). Tutti avanzano l'ipotesi di suicidio, ma la misteriosa sparizione della moglie Anna (Bernadette Heerwagen) e della figlia Lilly (Zoë Malia Moon), gettano nuovi dubbi sulla vicenda. L'unico componente della famiglia che è ancora nei paraggi è Tom (Timo Hack), convinto che il padre non avrebbe mai potuto compiere di sua spontanea volontà un tale gesto. Tuttavia, mentre le indagini proseguono, la comunità cittadina non fa che rendere il caso sempre più incerto e dubbioso tra bugie, macchinazioni e segreti.

Morte sulla scogliera: la fittizia Nordholm è stata creata in due cittadine nel nord della Germania

Ecco dove è stato girato realmente il film Morte sulla scogliera

La cittadina di Nordholm dove investiga il commissario Kessler è in realtà inesistente. Gli sceneggiatori hanno deciso di dare un'ambientazione fittizia ai misteri raccontati in questo film, così come ha fatto Andrea Camilleri creando la cittadina di Vigata per le storie del Commissario Montalbano. Anche nel precedente La ragazza della scogliera (2015) e nel successivo Der Mädchen am Strand (La ragazza sulla spiaggia, 2020), appena andato in onda in Germania e ancora inedito da noi, sono state le due piccole città di Lütjenburg e Kellenhusen che si collocano nella regione Schleswig-Holstein, la più a Nord della Germania subito sotto la Danimarca. Il mare che si vede nel film è quello sul lato est della regione, dunque la parte più a sud del Mar Baltico.