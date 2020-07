Morte in mare aperto, mentre il giovane Montalbano si prepara alle nozze

News Cinema

La vita privata va a gonfie vele per Il giovane Montalbano mentre la sua professione lo porta a dover indagare su una Morte in mare aperto.

Come al solito, la vita personale e quella in questura si alternano e rendono speciale le avventure del giovane Montalbano, che nella seconda stagione, nell'episodio Morte in mare aperto, ormai si è ambientato a Vigata, paese in cui è tornato come poliziotto dopo esserci cresciuto. Il suo rapporto con la fidanzata Livia ha superato alcune tappe tempestose e sembra ormai avviarli al matrimonio, tanto che sono in corso i preparativi per le nozze. Momenti di crisi, gelosie e insicurezze di uno o dell'altro sembrano ricordi del passato.

Il giovane Montalbano alle prese con una violenta Morte in mare aperto

Adattamento di un racconto di Andrea Camilleri, Morte in mare aperto è un episodio de Il giovane Montalbano con Michele Riondino e Sarah Felberbaum (Livia), scritto da Francesco Bruni oltre allo scrittore siciliano, per una regia come al solito di Gianluca Maria Tavarelli. Come detto Livia e Salvo si stanno preparando a vele spiegate al giorno delle nozze, anche se Livia è costretto a stare lontano da Vigata.

Per punto riguarda la vita in commissariato, Montalbano si trova a indagare sulla morte violenta in alto mare di una persona che si trovava su un peschereccio, combattendo come l’omertà e con il dubbio che qualcosa non quadri nella reazione delle persone intorno alla vittima, specie fra la comunità dei pescatori di Vigata. La flotta di barche in cerca di pesce in quei mari sembra avere legami molto forti con un clan con cui Montalbano avrò poi molto a che fare in futuro, quello dei Cuffaro. Ma parliamo di mafia e ogni clan ha un suo gruppo rivale che cerca di mettergli in ogni modo i bastoni fra le ruote.

Le divisioni fra clan diversi e rivali sconvolgono anche i rapporti personali e amorosi, come ci insegnano secoli di storia e di racconti. La questione si fa complessa e sempre più pericolosa, per Montalbano, che si trova coinvolto in uno scontro a fuoco in cui è costretto a uccidere un killer del clan dei Sinagra, rivali dei Cuffaro. Un evento che sconvolge la vita quotidiana di Salvo e di Livia, con quest'ultima che entra in crisi e decide di interrompere brutalmente i preparativi per le nozze. Ma non finisce qui, nell’episodio forse più sorprendente della serie Il giovane Montalbano.