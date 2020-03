Mortdecai: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 1° aprile con SimulWatch

News Cinema

Un'originale commedia con Johnny Depp nei panni di un ricco mercante d'arte, bon vivant e truffaldino. Appuntamento su SimulWatch mercoledì 1° apile alle ore 21.

C'è una divertente commedia in programma per la visione condivisa di mercoledì 1° aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store: l'ha diretta nel 2015 David Koepp, vede protagonista Johnny Depp affiancato da Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Olivia Munn, Paul Bettany, Jeff Goldblum e Oliver Platt, e s'intitola Mortdecai.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Mortdecai e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi mercoledì 1° aprile alle 17.

Mortdecai prende il titolo dal nome del suo protagonista, Charlie Mortdecai, un mercante d'arte amante della bella vita e grande intrallazzatore, specializzato nel vendere opere di dubbia provenienza. Per via dei suoi debiti col fisco, verrà obbligato a fare l'agente segreto per l'MI5 e a indagare sulla morte misteriosa di una restauratrice e sula sparizione di un quadro di Goya, finendo in un intrigo che coinvolge criminali russi, terroristi internazionali, e altri tetri e pericolosi figuri.

Il film è basato sui quattro romanzi - in particolare sul primo - scritti da Kyril Bonfiglioli che hanno come protagonista il personaggio di Charlie Mortdecai, editi in Italia da Piemme.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

