News Cinema

Mortal: nel trailer del nuovo film di André Øvredal Nat Wolff ha dei terrificanti superpoteri

Daniela Catelli di 24 settembre 2020

Uscirà in America in digitale e on demand il 10 novembre Mortal, il nuovo film del regista di Scary Stories to Tell in the Dark, André Øvredal con Nat Wolff, di cui è uscito il trailer.

Dopo aver diretto in patria il divertente Troll Hunter, il norvegese André Øvredal si è fatto un nome nel cinema di genere in lingua inglese con Autopsy e Scary Stories to Tell in the Dark. Il suo nuovo film, col protagonista di Death Note, Nat Wolff, girato in Norvegia, esce in America direttamente in digitale e on demand il 6 novembre e in blu-ray il 10. Per l'occasione è stato diffuso il trailer. La storia, a quanto pare ispirata a una leggenda della mitologia nordica, vede un giovane uomo alle prese con terrificanti superpoteri, che, se controllati, potrebbero ovviamente essere usati a fin di bene. Questa la trama ufficiale: In questo avvincente thriller, una sonnolenta cittadina norvegese ha un brusco risveglio quando viene arrestato un escursionista americano. I testimoni sostengono che un adolescente è morto dopo aver toccato lo straniero, che ha in modo inspiegabile appiccato un incendio che ha consumato una fattoria. L'uomo avverte Christine, una psicologa, dicendole che ha dei superpoteri e che tutti quelli che si avvicinano troppo a lui muoiono. È un bugiardo, un fenomeno di natura, un dio arrabbiato? Determinata a scoprire la verità, Christine si avvicina e quello che scopre supera ogni immaginazione. Del cast fanno parte anche Priyanka Bose, Ravdeep Singh Bajw e Iben Akerlie.

di Daniela Catelli Saggista e critico cinematografico

Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità