Mortal Kombat: su NOW il nuovo film tratto dal leggendario videogame con le fatality

Mortal Kombat: sempre sospeso tra cinema e videogame

Flawless Victory. Fatality.

Sono alcune delle parole chiave di Mortal Kombat, tratti identitari di un gioco popolarissimo proprio grazie al livello di violenza esplicità possibile ed esercitabile dai giocatori tramite le fatality, parole che riecheggiano anche in questo film diretto da McQuoid che è stato capace di ottenere grandi risultati ai botteghini americani all'alba delle riaperture dei cinema dopo le serrate dovute alla pandemia.

Il legame con il cinema, in Mortal Kombat, è addirittura pre-natale: l'idea originaria di Ed Boon e John Tobias, i creatori del gioco, era infatti quella di sviluppare un picchiaduro che vedesse protagonista la star del cinema d'azione Jean Claude Van Damme. Solo quando tramontò la possibilità di concretizzare questo progetto, Boon e Tobias optarono per la chiave fantasy e per la violenza esplicita. E se il sogno di portare Van Damme dentro il gioco non si realizzò, uno dei personaggi protagonisti del gioco, Johnny Cage, venne chiaramente modellato sulle fattezze e sullo stile di combattimento del marzialista belga: in particolare, del Van Damme di Senza esclusione di colpi, il film del 1988 che era stato uno dei suoi più grandi successi. Mortal Kombat 11 Ultimate, premiata e più recente edizione del videogame, non ha ancora Van Damme tra i suoi personaggi, ma ha permesso l'ingresso nella saga videoludica di altre due grandissime e amatissime star del cinema action: Sly Stallone e Arnold Schwarzenegger, che appaiono in Mortal Kombat rispettivamente nei personaggi di Rambo e di Terminator.

Prima di Simon McQuoid era stato Paul W.S. Anderson (quello della saga di Resident Evil) a portare per la prima volta Mortal Kombat e i suoi protagonisti al cinema, con un film omonimo diretto nel 1995 che ha avuto, nel 1997, anche un sequel intitolato Mortal Kombat - Distruzione totale firmato da John R. Leonetti, quello che poi dirigerà il primo Annabelle, film prodotto da James Wan esattamente come questo Mortal Kombat del 2021.

Il cast e i personaggi di Mortal Kombat

In Mortal Kombat ci sono Lewis Tan (Deadpool 2, Wu Assassins) nel ruolo di Cole Young, personaggio che non deriva dalla saga videoludica ma che qui ha un ruolo centrale; Jessica McNamee (The Meg) nel ruolo di Sonya Blade; Josh Lawson (Bombshell) nel ruolo di Kano; Tadanobu Asano (Midway) è Lord Raiden; Mehcad Brooks (Supergirl per la TV) è Jax; Ludi Lin (Aquaman) è Liu Kang; Chin Han (Skyscraper) è nei panni di Shang Tsung; Joe Taslim (Star Trek Beyond) in quelli di Bi-Han / Sub-Zero; e Hiroyuki Sanada (Skyscraper) nei panni di Hanzo Hasashi/Scorpion. Inoltre sono presenti Max Huang come Kung Lao, Sisi Stringer come Mileena, Mel Jarnson come Nitara, Nathan Jones come Reiko, Daniel Nelson come Kabal, mentre Goro è un personaggio realizzato in CGI, così come Reptile.

Tra questi attori - oltre alla leggenda del cinema giapponese Tadanobu Asano, che restituisce una corretta identià etnica al personaggio di Raiden dopo "l'incidente" rappresentato da Christopher Lambert nel film di Anderson - quello probabilmente più noto al pubblico degli appassionati di cinema action è Joe Taslim, marzialista e attore indonesiano che, dopo essere stato nazionale di judo dal 1997 al 2008, si è dato al cinema, diventando la star di film d'arti marziali come The Raid e The Night Comes for Us (ma è apparso anche in Fast & Furious 6 e Star Trek Beyond e nella serie tv Warrior).

E Johnny Cage, che fine ha fatto?

I fan di Mortal Kombat si staranno chiedendo come mai in questo film sia assente il grande protagonista del gioco, quel Johnny Cage che abbiamo raccontato essere stato modellato su Jean-Claude Van Damme. Il regista Simon McQuaid ha dichiarato che la presenza di un personaggio come Cage avrebbe sbilanciato troppo l'equilibrio narrativo del film a causa della sua "enorme personalità", mentre il produttore Todd Garner ha rivelato che esiste la possibilità di un film tutto incentrato sulle avventure di quel personaggio. Il wrestler The Miz, grande fan di Mortal Kombat, ha espresso pubblicamente il suo interesse nel ruolo di Cage, ricevendo un supporto quasi immediato da parte di Ed Boon, co-creatore del gioco.

Mortal Kombat: il trailer italiano del film

Mortal Kombat: la trama ufficiale del film

In MORTAL KOMBAT, il campione di MMA Cole Young, abituato a scontrarsi con chiunque per soldi, è ignaro della sua eredità, e del motivo per cui l'arcistregone dell'Outworld, Shang Tsung, abbia inviato il suo miglior guerriero Sub-Zero, un Criomante ultraterreno, a dargli la caccia. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade, che è sotto la direzione di Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lui sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Presto si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che garantisce rifugio a coloro che portano il marchio come il suo. Qui, Cole si allena con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e l'implacabile mercenario Kano, per prepararsi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell'Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell'universo. Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana - l'immenso potere custodito nella sua anima - in tempo, non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per fermare l'Outworld una volta per tutte?