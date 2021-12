Morta la produttrice Martha De Laurentiis: il commosso ricordo del nipote Aurelio De Laurentiis

Condividiamo una triste notizia che si è diffusa solo oggi: a 67 è scomparsa il 5 dicembre a Los Angeles la produttrice Martha De Laurentiis, vedova di Dino De Laurentiis e zia acquisita di Aurelio De Laurentiis, che l'ha ricordata nella serie di commossi tweet che vedete qua sotto.

Il 5 dicembre, a Los Angeles, si è spenta prematuramente Martha De Laurentiis. Una messa verrà celebrata in sua memoria giovedì 9 dicembre alle ore 9.30 nella Basilica S.S. Apostoli in piazza dei Santi Apostoli 51 a Roma. #ADL

Mi mancherà la sua voglia di imparare l'italianita' e la napoletanita'. Appena poteva correva in Italia per ricaricarsi di energia positiva e creativa.

Come mi è mancato Dino mi mancherai molto anche tu.

Riposa in pace. Aurelio