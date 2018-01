Morta l'attrice premio Oscar Dorothy Malone

È scomparsa venerdì 19 gennaio a Dallas, a dieci giorni dal suo 93esimo compleanno, l'attrice Dorothy Malone, una delle ultime star dell'epoca d'oro di Hollywood, bellissima e conturbante interprete di oltre 100 film.

Nata a Chicago nel 1925, inizia la carriera cinematografica alla RKO, che la scrittura quando ha solo 18 anni. Dopo un paio d'anni di gavetta, densa di ruoli poco significativi in film western, nel 1945 ottiene un contratto triennale alla Warner, che continua a utilizzarle in parti piccole anche se a volte memorabili, come quella ne Il grande sonno di Howard Hawks, del 1946, dove compare in una scena nei panni dell'occhialuta proprietaria di una libreria sedotta da Humphrey Bogart (o viceversa).

Cambiato look, diventata più aggressiva e biondo platino, negli anni Cinquanta diventa famosa presso il grande pubblico, con ruoli più importanti, che la portano anche sul podio della notte degli Oscar. Sono di questo periodo i due melò di Douglas Sirk Come le foglie al vento (che le fa vincere la statuetta come non protagonista nel 1957) e Il trapezio della vita, e nelle commedie con Jerry Lewis e Dean Martin Morti di paura e Artisti e modelle. Altri suoi ruoli di prestigio nel periodo sono quelli ricoperti nel bellico Prima dell'uragano, nei biografici Furia d'amare e L'uomo dai mille volti (al fianco di James Cagney) e nel western Ultima notte a Warlock.

Negli anni Sessanta, con l'eccezione di un temporaneo stop per guarire da una grave malattia, domina il piccolo schermo americano con ruoli in numerosi telefilm, tornando al successo con la serie Peyton Place (1964-1968), tratta dal popolare best-seller di Grace Metalious, nel ruolo della matriarca Constance MacKenzie, per cui viene candidata al Golden Globe. Riprende la parte anche in un tv movie del 1985, Peyton Place: The Next Generation.

Negli anni Settanta e Ottanta continua a recitare sul piccolo schermo. Il suo ultimo ruolo al cinema, che sancisce anche il suo ritiro dalle scene, è il cammeo della donna condannata per aver ucciso la sua famiglia e rilasciata, che fa amicizia col personaggio di Sharon Stone in Basic Instinct.