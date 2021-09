Morgan Freeman e Danny DeVito contro Helen Mirren e Al Pacino nella casa di riposo in Sniff

News Cinema

Il regista Taylor Hackford prepara un noir ambientato in una casa di riposo di lusso... e di lusso è anche il cast, con Morgan Freeman, Danny DeVito, Helen Mirren e Al Pacino.

Segnatevi il titolo di questo noir, Sniff, perché coinvolgerà nello stesso film nomi del calibro di Morgan Freeman, Danny DeVito, Helen Mirren e Al Pacino. A gestire questi quattro mostri sacri del cinema ci sarà il regista e commediografo Taylor Hackford (marito di Helen Mirren dal 1997), che peraltro diresse già Pacino nel cult L'avvocato del diavolo (1997) e Danny DeVito in The Comedian (2016).

Sniff sarà un insolito noir ambientato in una facoltosa casa di riposo per ricchi: i detective Joe (Freeman) and William (DeVito) indagano sulla morte misteriosa di due persone all'interno della struttura, ma scoprono presto che c'è un sottobosco di droghe, sesso e omicidi che fa capo a uno dei residenti, il boss Harvey Stride (Pacino) e alla sua "seconda" (Mirren).

Hackford ha raccontato cosa l'abbia intrigato della sceneggiatura di Sniff ("l'indagine" o l'atto stesso dell'inalare!): "Sono sempre stato un grande fan del noir, ma non ne ho mai fatto davvero uno. Proprio l'idea di ambientare un noir in una casa di riposo per altolocati.... stanno proliferando in tutti gli Stati Uniti, a mano a mano che la generazione del baby boom va in pensione. Ci sono un sacco di soldi che girano, la gente vuole vivere in questi luoghi bellissimi che si vedono sui depliant, ma quello che Tom Grey [lo sceneggiatore, ndr] ha fatto è stato mostrare ciò che si nasconde sotto la superficie."