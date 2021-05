Moretti su calcio d'angolo: Nanni annuncia l'annuncio dell'uscita di Tre piani su Instagram

News Cinema

Sempre più ironicamente spregiudicato nell'uso del social, Nanni Moretti ha postato un video per dire quando dirà (su Instagram) la data in cui il suo nuovo film arriverà finalmente nei cinema italiani.

Domani, lunedì 10 maggio 2021, sull'Instagram di Nanni Moretti, verrà annunciata, per la terza volta, la data d'uscita del nuovo film di uno dei nostri migliori registi: Tre piani, libero adattamento del romanzo omonimo di Eshkol Nevo pubblicato in Italia da Neri Pozza (che, peraltro, fareste meglio a leggere prima di andare a vedere il film, nel caso ancora non l'aveste fatto, se non altro perché si tratta di un bel romanzo.

Ad annunciare l'annuncio è stato proprio Moretti e proprio tramite un post su Instagram, con palese coerenza con quello che da qualche tempo a questa parte è un'uso sempre più disinvolto, ironico e spregiudicato del canale social da parte del regista, che ha trovato così il modo per mediare la sua ben nota ritrosia all'esposizione pubblica più banale con una rinnovata voglia di comunicare col suo pubblico, rimanendo in controllo della comunicazione e senza mediazioni terze.

Questo è il post apparso poco fa su Instagram:

Leggi anche Buon compleanno Nanni Moretti (Instagram o non Instagram)

Leggi anche Nanni Moretti risponde al telefono e dà gli orari delle proiezioni del Nuovo Sacher

Distribuito da 01 Distribution, Tre piani è interpretato, oltre che dallo stesso Moretti, da Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Denise Tantucci, Alessandro Sperduti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno, Stefano Dionisi e Francesco Brandi. Il film racconta la storia di tre famiglie che abitano nello stesso condominio in una generica città italiana, le cui vite finiranno con l'intrecciarsi e per collidere in maniera inaspettata.

Con tutta probabilità vedremo Tre piani anche al prossimo Festival di Cannes, con grande sprezzo di una pandemia ancora in corso e la voglia di accollarsi rischi e responsabilità non da poco, sembra oramai confermato si svolgerà in presenza dal 6 al 17 luglio,in spericolata coincidenza con la stagione turistica, con la festività del 14 luglio e con la fase finale dei Campionati Europei di calcio che vedranno la Francia tra le sicure protagoniste.