Morbius: un'immagine trapelata del cinecomic con Jared Leto scatena l'entusiasmo dei fan

Un avvertimento: la foto è non ufficiale e non confermata, ma se lo fosse tanto di cappello.

Premettiamo che l'immagine di Morbius, lo spinoff di Spider-Man in preparazione alla Columbia, con Jared Leto che interpreterà il vampiro protagonista, non è ufficiale e non sappiamo come sia finita su internet. Fatto sta che sembra parecchio convincente, oltre che, come è stato immediatamente notato dai fan, decisamente somigliante alla creatura che conosciamo dai fumetti Marvel.

Del film, diretto da Daniel Espinosa, si sa che uscirà in America il 31 luglio 2020. Al fianco di Leto ci saranno Adrja Ariona e Matt Smith, oltre a Jared Harris e J. K. Simmons.

Leto è lo scienziato Michael Morbius, diventato vampiro in seguito a una cura sperimentale a base di sangue di pipistrello, che sceglie però di nutrirsi dei criminali che reputa indegni di vivere. A breve, sembra, arriverà anche il trailer di questo cinecomic che ci incuriosisce davvero parecchio. Qua sotto trovate la foto da Twitter: per vederla basta cliccarci sopra.