Moonlight e Arrival vincono i premi della Writers Guild of America

Sono stati assegnati a Hollywood i premi della Writers Guild of America, con cui gli sceneggiatori premiano i colleghi autori dei migliori film e serie tv dell'anno.

Per quel che riguarda il cinema, in un premio che è da sempre considerato un buon indicatore per gli Oscar, la scelta per la miglior sceneggiatura originale è caduta su Moonlight, che Barry Jenkins ha scritto su soggetto di Tarell McCraney.

Per quel che invece riguarda la miglior sceneggiatura non originale, ovvero il miglior adattamento, l'ha spuntata quella di Arrival, che Eric Heisserer ha scritto a partire dal racconto "Story of Your Life" di Ted Chiang.

Durante la serata Oliver Stone ha ricevuto il premio alla carriera della WGA, lo Screen Laurel Award, e ha pronunciato un discorso molto toccante sulla necessità di mettere un freno alla guerra, concludendo: "Ho combattuto contro gente che pratica la guerra, per tutta la vita. Mai rinunciare a lottare per la pace, la moralità e il dire la verità".