Moonlight: clip italiana esclusiva del film candidato a 8 Premi Oscar

Già vincitore del Golden Globe 2017 come miglior film drammatico e forte delle 8 candidature agli imminenti Premi Oscar, tra cui quelle come miglior film, regia, sceneggiatura, attore e attrice non protagonisti, arriva nei cinema italiani giovedì 16 febbraio Moonlight, il film di Barry Jenkins con Mahershala Ali, Naomie Harris, Janelle Monáe, Trevante Rhodes, Ashton Sanders e André Holland.



Il film racconta l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, che cerca faticosamente di trovare il suo posto del mondo.

Ve ne mostriamo oggi una nuova clip italiana in esclusiva che vede protagonista il Chiron adolescente interpretato dal giovane Ashton Sanders:





Moonlight: Il trailer italiano del film