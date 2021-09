News Cinema

Moonfall: le prime spettacolari immagini video del nuovo film catastrofico di Roland Emmerich

La redazione di Comingsoon.it di 02 settembre 2021 99

Il regista di Independence Day e The Day After Tomorrow, Roland Emmerich, tornerà al cinema all'inizio dell'anno prossimo con Moonfall, che vede protagonisti Halle Berry e Patrick Wilson, affiancati nel cast da John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu e Donald Sutherland. Il film sarà in sala dal 3 febbraio 2022, distribuito da 01.